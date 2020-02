Ténis. Djokovic bate Thiem e sagra-se campeão do Open da Austrália

Naquele que foi o 11.º encontro entre ambos, Djokovic, que ocupa o segundo lugar do "ranking" ATP, levou a melhor diante o número cinco mundial, de 26 anos, em cinco "sets", pelos parciais de 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 e 6-4, em três horas e 59 minutos.



Conquistado mais um triunfo em Melbourne Park, Novak Djokovic, de 32 anos, amplia o palmarés do Grand Slam para os 17 títulos, aproximando-se dos 19 do espanhol Rafael Nadal e dos 20 do suíço Roger Federer, e recupera a liderança da hierarquia mundial, que estava na posse do esquerdino espanhol. Dominic Thiem, por sua vez, vai ascender ao quarto lugar.