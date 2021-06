Ténis. Djokovic consolida liderança do "ranking" mundial

Depois de ver o russo e número dois mundial Daniil Medvedev, o único que podia ameaçar o seu domínio na tabela ATP, ficar pelos quartos de final, o tenista de Belgrado despachou nas meias-finais o espanhol Rafael Nadal, 13 vezes campeão na terra batida parisiense, e superou no derradeiro teste Tsitsipas para se tornar bicampeão do segundo "major" da temporada.Já o jovem helénico, de 22 anos, que disputou a primeira final de um torneio do Grand Slam no pó de tijolo francês, apesar da derrota em cinco partidas - após ter alcançado uma vantagem de dois "sets" a zero -, ascendeu ao quarto lugar do "ranking" mundial, empurrando o austríaco Dominic Thiem para o quinto lugar.No "top 10" houve mais uma alteração, com o regresso do espanhol Roberto Bautista-Agut ao 10.º posto, por troca com o argentino Diego Schwartzman, que desceu à 11.ª posição.





Pedro Sousa o melhor português







Frederico Silva desceu à 173.ª posição e João Domingues caiu 14 lugares, figurando no 241.º posto, nove degraus à frente de Gastão Elias (250.º ATP). Nuno Borges é 268.º colocado, atingindo a sua melhor classificação no "ranking" mundial.Apesar de o "major" francês ter terminado no fim no fim de semana, após a coroação da campeã checa Barbora Krejcikova, que atingiu hoje a sua melhor classificação de sempre, ao ocupar a 18.ª posição, o "top 10" da hierarquia WTA não sofreu qualquer alteração.A australiana Ashleigh Barty, derrotada na segunda ronda em Paris, mantém-se no comando da classificação, seguida da japonesa Naomi Osaka, que desistiu de Roland Garros após vencer o primeiro encontro, e da romena Simona Halep, que este ano não marcou presença no torneio, devido a lesão.