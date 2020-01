Ténis. Djokovic vence Federer e qualifica-se para a final do Open da Austrália

O tenista sérvio Novak Djokovic, segundo classificado do "ranking" mundial, qualificou-se para a final do Open da Austrália, ao vencer o suíço Roger Federer, número três do mundo, nas meias-finais do primeiro Grand Slam de 2020.