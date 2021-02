Ténis. Frederico Silva atinge os "quartos" no Cazaquistão

O esquerdino das Caldas da Rainha, número 184 do "ranking" ATP, precisou de duas horas e sete minutos para ultrapassar o "qualifier" e 273.º colocado da mesma hierarquia, de 22 anos, pelos parciais de 6-1, 3-6 e 6-4.Depois de iniciar a temporada com a qualificação inédita para o quadro principal do Open da Austrália, no qual foi travado pelo australiano Nick Kyrgios (48.º ATP) na jornada inaugural, Frederico Silva cedeu um "set" perante Kotov, que se revelou muito eficaz no capítulo do serviço, mas conseguiu manter a boa forma no piso rápido de Nur-Sultan e garantir a continuidade na prova.

O número três português, de 25 anos, vai defrontar nos quartos de final o vencedor do encontro entre o norte-americano Mackenzie McDonald (139.º ATP) e Denis Istomin (195.º), do Uzbequistão.