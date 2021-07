Ténis. Frederico Silva desiste no "challenger" de Segóvia

O jogador das Caldas da Rainha, que figura no 179.º lugar no "ranking" ATP, ainda impôs duas quebras de serviço ao adversário, 519.º colocado na hierarquia mundial, mas sofreu de imediato o "break" nas duas ocasiões e, ao ceder no nono jogo, entregou o primeiro parcial, ao cabo de uma hora de encontro.Depois de evitar sete quebras de serviço no sétimo jogo da primeira partida, Frederico Silva, que tem padecido esta época de uma lesão no pé direito, acabou por não resistir ao esforço físico e optou por se retirar da competição.

O jovem Svrcina, de 18 anos, garantiu assim a passagem à segunda ronda do torneio de categoria 90 do ATP Challenger Tour e vai defrontar agora o vencedor do desafio entre o argentino Renzo Olivo e o espanhol Adrian Menendez-Maceiras.