Ténis. Frederico Silva e João Domingues avançam no Open da Austrália

Pedro Sousa, número dois português e 139.º do "ranking" mundial, caiu na primeira ronda da qualificação frente ao australiano Blake Mott, 507.º do circuito, por 6-3 e 6-4, em uma hora e 12 minutos.Ao contrário do lisboeta, João Domingues, 170.º do mundo, e Frederico Silva, 198.º, avançaram para a segunda ronda, ao derrotarem, respetivamente, o alemão Mats Moraing, 221.º, e o sul-coreano Ji Sung Nam, 241.º.João Domingues impôs-se a Moraing em dois "sets", por 7-6 (7-5) e 6-3, em uma hora e 32 minutos, enquanto Frederico Silva venceu Nam por 2-6, 6-4 e 6-4, em duas horas e 32.

Domingues vai agora defrontar o chinês Li Zhe, 206.º do "ranking", e Silva o sérvio Pedja Krstin, 240.º.