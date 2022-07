O português Frederico Silva caiu na segunda ronda do "challenger" de San Benedetto, em Itália, ao perder com o italiano Giovanni Fonio em dois "sets".Teórico favorito, Silva, 249.º jogador mundial, foi surpreendido por Fonio, perdendo por 6-4 e 6-1, em uma hora e 34 minutos.Nos quartos de final do "challenger" italiano, o 435.º tenista do ranking ATP vai defrontar o compatriota Luciano Darderi.