Ténis. Gastão Elias eliminado na Croácia

Gastão Elias, 198.º classificado do ranking mundial, perdeu em dois "sets" com um tenista posicionado muito abaixo na hierarquia da ATP, na qual ocupa o 551.º lugar, por 6-2 e 6-4, após uma hora e 31 minutos de confronto no "court" em terra batida.Duas quebras de serviço a abrir e fechar permitiram a Cretu vencer facilmente o primeiro "set", mas o segundo parcial foi uma montanha-russa, com duas quebras de serviço para o português e três para o romeno, a última das quais para fechar o encontro, com um jogo em branco de Elias.