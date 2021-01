Ténis. Gonçalo Oliveira ganha a abrir em Delray Beach

O português, 289.º do "ranking" mundial, venceu o canadiano, 875.º, por 3-6, 6-3, 6-2, em uma hora e 48 minutos.



Na derradeira ronda do "qualifying" de um dos torneios que abre o ano de 2021, Gonçalo Oliveira vai defrontar o vencedor do encontro entre o zimbabueano Benjamin Lock, 439.º da hierarquia, e o norte-americano Kevin King, 304.º.



Caso consiga ultrapassar a próxima ronda, Gonçalo Oliveira vai estrear-se num quadro principal de um torneio do circuito ATP.