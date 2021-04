Ténis. Hurkacz e Sinner vão discutir o título em Miami

O polaco de 24 anos, 37.º do ranking ATP, precisou apenas de uma hora e 28 minutos para derrotar o oitavo tenista mundial e quarto cabeça de série em Miami, pelos parciais de 6-3 e 6-4, e assim garantir a presença na final de um Masters 1.000 pela primeira vez.No derradeiro encontro em Miami, Hubert Hurkacz irá encontrar o seu amigo e ocasional parceiro de pares Jannick Sinner, que nas meias-finais derrotou o experiente espanhol Roberto Bautista Agut, por 5-7, 6-4 e 6-4, em duas horas e 29 minutos.Ao impor-se ao 12.º tenista ATP, o italiano de 19 anos tornou-se no quarto "teenager" a chegar à final nos 36 anos de história do torneio, sucedendo a Andre Agassi, Rafael Nadal e Novak Djokovic.Jannick Sinner, que ocupa a 31.ª posição na hierarquia mundial, vai, tal como Hurkacz, estrear-se na final de um Masters 1.000, num encontro que oporá dois dos mais promissores nomes da "NextGen" (próxima geração, na tradução do inglês).