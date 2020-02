Ténis. João Domingues afastado na estreia no ATP de Buenos Aires

Domingues, chamado à última hora como "lucky loser" para substituir o espanhol Fernando Verdasco, foi derrotado por Martínez, 142.º do "ranking" mundial, por 7-6 (7-0), 7-5, em duas horas e 19 minutos.Este foi o primeiro encontro num quadro principal de um torneio ATP de Domingues desde que chegou aos quartos de final do Estoril Open de 2019.Antes, Pedro Sousa, também como "lucky loser", tinha-se apurado para os oitavos de final do torneio ATP de Buenos Aires, ao vencer o argentino Facundo Diaz Acosta, em três "sets", em uma hora e 51 minutos.

Nos oitavos de final, o eslovaco Josef Kovalik, número 129 da hierarquia, é o adversário de Pedro Sousa.