João Domingues, quarto cabeça de série do "qualifying", beneficiou da desistência do jogador italiano, devido a problemas físicos, quando liderava por 3-6, 6-4 e 6-3.Na primeira ronda da qualificação, o tenista luso, que se junta ao compatriota Frederico Silva, tinha superado o também transalpino Giulio Colacioppo, por 6-2 e 6-0, em embate disputado no domingo.