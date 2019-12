Ténis. João Sousa aposta em piso rápido e nos Jogos Olímpicos em 2020

", começou por revelar.Segue-se o primeiro Grand Slam da temporada, o Open da Austrália, e depois João Sousa vai ficar na Europa "".", avançou.Depois do ATP 250 de Auckland e do primeiro "major" da temporada, onde defende a terceira ronda alcançada em 2019, o vimaranense vai disputar o ATP 250 de Montpellier, o ATP 500 de Roterdão e o ATP 250 de Marselha com vista a uma época para a qual ainda não estipulou metas em concreto.

"Os meus desejos são sempre os mesmos. Ser melhor jogador, adaptar-me ao ténis atual, tentar acabar o ano o melhor possível no 'ranking', continuar a fazer o que gosto, que é jogar ténis, e desfrutar. Ainda não delineei objetivos para a próxima época, estou mais focado em recuperar a 100%", assegurou Sousa, que ainda não recuperou totalmente da fratura de esforço no pé esquerdo.











Ainda assim, o número um nacional e 60.º colocado no "ranking" ATP coloca a qualificação para "" para 2020.", sublinhou.Tal como nas últimas duas épocas, João Sousa revelou ainda ter a intenção de continuar a investir na variante de pares, formando parceria com o amigo espanhol Pablo Carreño-Busta.", avançou.