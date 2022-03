O vimaranense, 85.º do ranking mundial, venceu o australiano Max Purcell, 163.º, por 5-7, 7-6 (7-5) e 7-6 (7-4), em duas horas e 56 minutos, num encontro em que salvou dois pontos de encontro.Para chegar ao quadro principal, Sousa, segundo cabeça de série do "qualifying", vai ter de ultrapassar o norte-americano Christopher Eubanks, 157.º da hierarquia, no primeiro encontro entre ambos.