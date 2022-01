Ténis. João Sousa deixa Portugal sem representantes na Austrália

O 17.º cabeça de série da fase de qualificação perdeu com o moldavo Radu Albot, 123.º da hierarquia mundial e quinto pré-designado, em dois "sets", por um duplo 6-4, em uma hora e 26 minutos.



No "court" número 5 de Melboune Park, João Sousa, 28.º jogador mundial em 16 de maio de 2016, liderou o primeiro parcial até 3-2, recuperou de um primeiro "break" e empatou 4-4, mas voltou a ver o seu serviço quebrado e acabou derrotado por 6-4.



O moldavo voltou a quebrar o jogador luso no primeiro jogo do segundo "set" e, depois venceu os seus jogos de serviço, enfrentando apenas um ponto de "break", com 4-3, no oitavo jogo, enquanto Sousa teve de salvar quatro.



Antes, também na final da qualificação, Gastão Elias, número 217 mundial, foi igualmente afastado do quadro principal, ao perder com o cazaque Timofey Skatov, 255.º, por 6-4 e 7-6 (7-5), em uma hora e 43 minutos, no `court` número 15.



O jogador luso, que já foi o 57.º jogador mundial, em 24 de outubro de 2016, liderou o primeiro parcial por 3-2, mas perdeu quatro dos cinco últimos jogos, e, no segundo, desperdiçou uma vantagem de 5-2 e dois `set points` com 5-3.



Nuno Borges (192.º ATP), obrigado a desistir por estar infetado pelo coronavírus responsável pela pandemia da covid-19, João Domingues (249), na primeira ronda de qualificação, e Frederico Silva (240º), nas meias-finais, também já tinham caído.



O quadro principal é, para já, liderado por Novak Djokovic, primeiro do "ranking" mundial e nove vezes vencedor (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 e 2021), mas o sérvio, avesso à vacina contra a covid-19, ainda pode ser deportado.