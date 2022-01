Ténis. João Sousa mais próximo do Open da Austrália

João Sousa, 17.º pré-designado do torneio de qualificação, impôs-se ao gaulês em dois "sets", pelos parciais de 6-3 e 6-2, num embate que durou uma hora e 10 minutos, no "court" 16.



Nas meias-finais do "qualifying", o jogador luso, que já foi o 28.º da tabela mundial, em 16 de maio de 2016, vai defrontar o anfitrião Marc Polmans, 195.º da hierarquia, ou o francês Geoffrey Blancaneaux, 234.º.



Ao contrário de João Sousa, Nuno Borges não se pôde estrear no "Grand Slam" australiano por ter acusado positivo à covid-19, o que o impediu de defrontar o belga Ruben Bemelmans, sendo, assim, afastado do torneio.



Ainda hoje, tenta também o apuramento João Domingues, 249.º jogador mundial, que defronta o indiano Yuki Bhambri, que está fora dos mil primeiros (1.049.º).



Na jornada de segunda-feira, já se tinham apurado para a segunda ronda de qualificação os tenistas lusos Gastão Elias, 217.º ATP, e Frederico Silva, 240.º.



Para atingir a final, Gastão Elias terá de bater o peruano Juan Pablo Varillas (128.º do mundo e 11.º cabeça de série), enquanto Frederico Silva precisa de superar o italiano Thomas Fabbiano (202.º).