João Sousa, oitavo cabeça de série do ATP 250, superou o jogador proveniente do torneio de qualificação em dois "sets", pelos parciais de 6-1 e 7-5, num embate que durou uma hora e 30 minutos.Na segunda ronda, o número 1 português vai defrontar o vencedor do embate entre o brasileiro Thiago Monteiro, 67.º da hierarquia, e o checo Jiri Lehecka, 68.º.