Ténis. Maria Sakkari estreia-se com vitória nas WTA Finals

Num encontro entre duas das seis estreantes da edição deste ano das WTA Finals, Sakkari confirmou o seu ascendente sobre a campeã da edição de 2020 de Roland Garros, somando a terceira vitória em outros tantos encontros entre ambas – a grega foi mesmo a responsável por afastar a polaca da defesa do título, ao impor-se nos quartos de final do "Grand Slam" parisiense, antes de cair nas "meias".A viver a melhor época da sua carreira, a tenista de 26 anos, que também foi semifinalista no Open dos Estados Unidos, é, graças ao triunfo de hoje, a primeira líder do grupo Chichén Itzá.

O outro encontro da "poule" vai opor a número dois mundial e primeira cabeça de série, a bielorrussa Aryna Sabalenka, à espanhola Paula Badosa, 10.ª tenista mundial.