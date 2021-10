Medvedev, primeiro cabeça de série do torneio, venceu o primeiro "set" por 6-4, e esteve a ganhar o segundo por 4-1, contudo teve uma forte quebra e permitiu a reação do 28.º do ranking mundial, consumada com os parciais de 6-4 e 6-3, num jogo que durou duas horas e 16 minutos.

Com um dos seus mais importantes triunfos dos últimos anos, Grigor Dimitrov, que já foi o terceiro ATP, vai defrontar nos quartos de final o polaco Hubert Hurkacz, 12.º do ranking mundial.