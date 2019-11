Ténis. Nadal sobe a número um do "ranking" mundial

Apesar de ter desistido antes de disputar a meia-final do Masters 1.000 de Paris, Nadal já sabia que ia ultrapassar o sérvio Novak Djokovic, que conquistou pela quinta vez o torneio parisiense."Nole" tinha ultrapassado Nadal há um ano no "ranking" e ainda poderá recuperar o número um antes do final da temporada, nas ATP Finals, que começam em 11 de novembro, em Londres.O terceiro lugar continua a ser ocupado pelo suíço Roger Federer, com o canadiano Denis Shapovalov, finalista em Paris, a ascender ao 15.º lugar, a sua melhor posição de sempre.





João Sousa desce







Entre os portugueses, João Sousa desceu para 61.º e Pedro Sousa para 137.º, numa semana em que Frederico Silva, depois de ter chegado às meias-finais no "challenger" de Shenzhen, na China, se estreia no "top-200", ao subir 27 lugares, para 175.º.João Domingues também se mantém entre os 200 melhores do mundo e subiu para a 192.ª posição.

Após a realização das WTA Finals, o topo da hierarquia feminina manteve-se inalterado, com a australiana Ashleigh Barty, que triunfou em Shenzhen, a manter-se na liderança, seguida pela checa Karolina Pliskova e pela japonesa Naomi Osaka, segunda e terceira, respetivamente.