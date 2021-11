Ténis. Novak Djokovic chega invicto às meias-finais das ATP Finals

Já apurado para as meias-finais, "Djoko" esteve quase perfeito, vencendo o 12.º jogador mundial por 6-2 e 6-1, em apenas 66 minutos, para somar o seu terceiro triunfo em outros tantos jogos da fase de grupos – sem perder qualquer "set" – e o 41.º nas ATP Finals.



Norrie, que substituiu o lesionado Stefano Tsitsipas, despede-se da sua estreia na competição que reúne os oito melhores tenistas da temporada com duas derrotas nos encontros disputados.



Este sábado, as meias-finais vão opor Djokovic a Alexander Zverev e o russo Daniil Medvedev, número dois mundial e campeão em título, ao norueguês Casper Ruud.



O sérvio procura igualar em Turim o recorde de seis títulos do suíço Roger Federer e, nas meias-finais, vingar a derrota sofrida nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 diante do alemão, que viria a conquistar o ouro.