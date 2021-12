Ténis. Nuno Borges é vice-campeão do Maia Open II

O jovem maiato, de 24 anos, ainda venceu a primeira partida e travou um segundo "set" muito equilibrado, mas acabou derrotado ao fim de duas horas e 13 minutos, com os parciais de 5-7, 7-5 e 6-2, pelo antigo número um mundial de juniores e vice-campeão do Maia Open I.Depois de ter conquistado no sábado o segundo título consecutivo de pares ao lado de Francisco Cabral, Nuno Borges, que havia sido eliminado na semana passada nas meias-finais do Maia Open I, garantiu com a presença na final, ainda assim, a entrada no 'top 200' do "ranking" ATP.

O português campeão do "challenger" de Antalya figura no 210.º posto da hierarquia mundial, mas esta segunda-feira deverá ascender ao 194.º lugar, posição em que encerrará uma temporada em que iniciou como 399.º classificado.