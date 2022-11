Ténis. Ruud está nas "meias" das ATP Finals

O destino do mais experiente dos espanhóis estava nas mãos do norueguês e o tenista que derrotou na final de Roland Garros não teve piedade do seu ídolo: Ruud venceu Fritz com os parciais de 6-3, 4-6 e 7-6 (8-6), em duas horas e 12 minutos, e eliminou o número dois mundial da competição que reúne os oito melhores tenistas da época em Turim.



Quando entrou em "court", o quarto tenista do ranking ATP sabia que só precisava de ganhar um "set" ao norte-americano para condenar Nadal, com o espanhol a ficar definitivamente afastado quer das meias-finais das ATP Finals – resta-lhe um encontro no Grupo Verde, frente a Ruud, para cumprir calendário -, quer do número um mundial.



"Rafa" precisava de ganhar o único grande título que lhe falta no currículo para destronar Carlos Alcaraz, que assim, aos 19 anos, será o mais jovem tenista a terminar o ano como número um mundial desde a criação do ranking ATP em 1973 e o segundo espanhol, depois de Nadal, a alcançar tal feito.



Fritz e Félix Auger-Aliassime, cada um com uma vitória na "poule" (frente a Nadal), discutirão entre si quem será o outro tenista do Grupo Verde a avançar para as "meias" das ATP Finals, num encontro agendado para quinta-feira.