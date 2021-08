Tenista alemã Andrea Petkovic vence torneio de Cluj-Napoca

A tenista alemã Andrea Petkovic, 91.ª jogadora mundial, conquistou hoje o seu primeiro título WTA desde 2015, ao vencer a egípcia Mayar Sherif, 119.ª, na final do torneio de Cluj-Napoca, na Roménia, em terra batida.