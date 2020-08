Tenista Andy Murray disputa e vence em Cincinnati primeiro jogo em nove meses

Murray, de 33 anos, que já venceu em Cincinnati por duas vezes, em 2008 e 2011, é o atual 129.º do ‘ranking’ ATP e vai enfrentar o alemão Alexander Zverev, número sete do mundo, na segunda ronda do torneio, a decorrer na ‘bolha’ de ténis de Nova Iorque.



O jogador britânico passou por uma primeira cirurgia à anca em janeiro de 2018 e por uma segunda intervenção em janeiro de 2019. Embora tenha voltado à ação no ano passado, um problema pélvico o impediu de jogar no início de 2020.



O Masters 1000 de Cincinnati está a ser disputado sem a presença de público e sob fortes medidas de segurança, face à pandemia de covid-19, e são os próprios jogadores a pegar nas toalhas e enxugar o suor e não os auxiliares no ‘court’.