Tenista Andy Murray revela que voltou a treinar

Lusa Comentários 02 Abr, 2019, 15:04 | Outras Modalidades

Murray, campeão em Wimbledon em 2013 e 2016 e do Open dos Estados Unidos em 2012, colocou um vídeo na sua conta no Instagram, em que se pode ver o tenista a efetuar algumas pancadas contra uma parede.



"É um começo", escreveu o jogador, antigo número um do ténis mundial.



O tenista, que tinha admitido a possibilidade de se retirar ainda este ano, durante o Open da Austrália, acabou em março por deixar no ar a possibilidade de continuar o circuito ATP.



O jogador chegou a dizer que a dor na anca desapareceu e que existia uma possibilidade de "50 por cento" de estar em Wimbledon, terceira prova do Grand Slam e o mais importante torneio em relva.