Tenista Ashleigh Barty regressa após um ano de ausência

Barty, que se manteve no topo do "ranking" WTA apesar da sua ausência no circuito desde fevereiro de 2020, vai encontrar em Adelaide, entre outras, a romena Simona Halep (n.º 2 mundial), a japonesa Naomi Osaka (n.º 3) e a norte-americana Serena Williams (n.º 11).



“Mal posso esperar para jogar a minha primeira partida em 2021 e estou feliz que tenha lugar em Adelaide”, referiu Ashleigh Barty, de 29 anos, num comunicado divulgado pela federação australiana.



A número um mundial falhou praticamente toda a temporada de 2020, revolucionada pela pandemia de covid-19, nomeadamente o Open dos Estados Unidos e Roland Garros, por opção.



Barty decidiu não viajar quer para Nova Iorque, quer para Paris, abdicando mesmo de defender o título conquistado no Grand Slam francês no ano anterior, devido “aos riscos existentes por causa da covid-19”.



Em masculinos, o sérvio Novak Djokovic, número um do mundo, o espanhol Rafael Nadal (n.º 2) e o austríaco Dominic Thiem (n.º 3), também disputarão este torneio de exibição em Adelaide.



O torneio de exibição de Adelaide, que decorrerá num único dia (29 de janeiro), está inserido na preparação dos jogadores para o Open da Austrália, que terá início em 8 de fevereiro, após ter sido adiado por três semanas devido à pandemia de covid-19.