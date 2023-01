Tenista bielorussa Aryna Sabalenka conquista torneio de Adelaide

Sabalenka, número cinco do ranking mundial, superou a 102.ª da hierarquia WTA em apenas dois ‘sets’, com os parciais de 6-3 e 7-6 (7-4), num encontro que teve a duração de uma hora e 46 minutos.



A tenista bielorrussa, que já atingiu as meias-finais de Wimbledon e do Open dos Estados Unidos, conquistou o 11.º título da carreira, o primeiro desde o Masters de Madrid de 2021.