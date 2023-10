O tenista canadiano Felix Auger-Aliassime repetiu hoje a conquista do torneio de Basileia, ao vencer na final deste ano o polaco Hubert Hurkacz em dois sets, ambos decididos no ‘tie break’.

Auger-Aliassime, 19.º do mundo e sexto cabeça de série no torneio suíço, venceu Hurkacz, 11.º e quarto pré-designado, por 7-6 (7-3) e 7-6 (7-5), ao fim de uma hora e 55 minutos de jogo.



Este foi o quinto título da carreira do canadiano, depois das vitórias no último ano também em Basileia, e em Antuérpia, Florença e Roterdão.