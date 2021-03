Tenista checa Petra Kvitova vence em Doha e conquista 28.º título da carreira

Kvitova, 10.ª do ‘ranking’ mundial WTA, garantiu a vitória frente a Muguruza, 16.ª, em uma hora e sete minutos de encontro.



Esta é a primeira vitória do ano para a tenista checa, de 30 anos, que disputou pela terceira vez a final de Doha, depois de ter vencido também em 2018, igualmente frente a Muguruza, e ter perdido em 2020, com a bielorrussa Aryna Sabalenka.