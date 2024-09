Juncheng Shang, 55.º do ranking mundial, superou o 19.º da hierarquia pelos parciais de 7-6 (7-4) e 6-1, num encontro disputado em piso duro e que teve a duração de uma hora e 41 minutos.



O tenista chinês, de apenas 19 anos, conquistou o primeiro título e tornou-se no primeiro jogador nascido em 2005 ou depois a triunfar num torneio do circuito ATP.