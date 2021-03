Tenista Frederico Silva perde e falha acesso ao quadro principal em Acapulco

O esquerdino das Caldas da Rainha, 174.º colocado no ‘ranking’ ATP, perdeu diante do jovem italiano, de 19 anos e que figura na 120.ª posição na hierarquia mundial, em dois ‘sets’, com os parciais de 6-4 e 6-2.



Apesar de ter criado sete oportunidades de ‘break’ ao longo de todo o encontro, Frederico Silva não conseguiu concretizar nenhum dos pontos de ‘break’, enquanto adversário efetuou três quebras de serviço em quatro oportunidades, e cedeu o triunfo em uma hora e 35 minutos.



No quadro principal, Lorenzo Musetti vai defrontar o argentino Diego Schwartzman, número nove mundial e terceiro cabeça de série, na ronda inaugural do ATP 500 de Acapulco.