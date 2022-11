Tenista Frederico Silva perde final do Challenger de Yokkaichi

Frederico Silva, 244.º classificado do ranking mundial, foi batido pelo tenista nipónico, número 173 do mundo, por um duplo 2-6, num encontro decidido em hora e 21 minutos.



O tenista luso voltou a ser derrotado por Yosuke Watanuki numa final, tal como aconteceu no encontro decisivo da passada semana no Challenger de Kobe, também no Japão, e continua à procura da primeira vitória na carreira.



No total, são já três finais perdidas por Frederico Silva, que também esteve presente na final em São Paulo, no Brasil, em 2020, mas acabou por sair derrotado.