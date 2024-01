Tenista Gastão Elias travado nas meias-finais do Oeiras Indoor Open II

O tenista da Lourinhã, que se sagrou vice-campeão do Indoor Oeiras Open I, no domingo, e ocupa o 304.º lugar no ranking mundial, foi eliminado hoje pelo suíço Leandro Riedi (320.º ATP), em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-3, ao fim de uma hora e 25 minutos.



“Apesar de tudo, foi um bom encontro. Saio com a sensação que, por causa de um ou dois pontos, o jogo virou completamente para o lado dele. Se tivesse aproveitado um ou outro ‘break’ que tive [seis ao longo do encontro], especialmente no início de cada set, tenho a certeza de que o jogo seria totalmente diferente. Mas ele é um jogador com muita potência, muito agressivo e, quando passou para a frente, ficou mais difícil contrariá-lo”, explicou Elias, que foi assistido em ‘court’ no final da primeira partida.



Apesar do desaire, o tenista português, de 33 anos, sai do Jamor com sete vitórias em nove encontros disputados na nave dos ‘courts' cobertos do Jamor, onde jogou no domingo a 23.ª final de um ‘challenger’ e estabeleceu um novo recorde nacional.



Já o helvético (320.º ATP), de 21 anos, vai lutar pelo seu quarto título do ATP Challenger Tour, em seis finais jogadas, contra o norte-americano Martin Damm, um ano mais novo, que se vai estrear no derradeiro encontro de um challenger, após bater o romeno Marius Copil em três sets, por 6-3, 6-7 (5-7) e 7-5.