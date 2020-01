Tenista Gonçalo Oliveira desiste na primeira ronda de `challenger` de Banguecoque

O encontro da primeira ronda do torneio tailandês, o segundo do circuito ‘challenger’ a disputar-se naquela cidade este ano, durou apenas 45 minutos, com o português, 273.º classificado do ‘ranking’ mundial, a retirar-se lesionado e a entregar a vitória a Giraldo.



Na segunda ronda, o 277.º tenista da hierarquia ATP irá defrontar o uzbeque Denis Istomin.