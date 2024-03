O tenista Gonçalo Oliveira falhou hoje o acesso às meias-finais do challenger de Santa Cruz, ao perder diante do argentino Camilo Ugo Carabelli, em três parciais.

No challenger de terra batida boliviana, o luso, atual 217.º colocado do ranking mundial, venceu o primeiro ‘set’ por 6-4, mas permitiu a reação ao oponente (127.º), que triunfou nos seguintes por 7-6 (7-1) e 6-1, ao fim de duas horas e 48 minutos.



O tenista português chegou pela primeira vez aos quartos de final num torneio da categoria challenger esta temporada, algo que não conseguia desde novembro de 2021, em Manama, no Bahrain.