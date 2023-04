Tenista Iga Swiatek vence em Estugarda pelo segundo ano consecutivo

A arrancar para a sua temprada na terra batida, a qual culminará na defesa do seu título em Roland Garros, a líder do ranking mediu forças com a atual segunda classificada e, a exemplo do que sucedeu no ano passado, voltou a ganhar, agora com os parciais de 6-3 e 6-4.



O torneio constituiu já uma boa preparação para Roland Garros, uma vez que contou com a presença de 14 das primeiras 15 jogadoras da hierarquia mundial, tendo apenas faltado a terceira jogadora, a norte-americana Jessica Pegula.