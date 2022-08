Tenista João Domingues nos quartos de final do `challenger` Praga 3

O tenista português João Domingues apurou-se hoje para os quartos de final do quadro de singulares do torneio 'challenger' Praga 3, batendo o ucraniano Vitaliy Sachko, terceiro cabeça-de-série da prova, por dois ‘sets’ sem resposta.