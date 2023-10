Tenista João Sousa vence na qualificação do ‘challenger’ de Ismaning

Sousa, número 275 do ranking mundial e primeiro cabeça de série do ‘qualifying’, superou o 801.º da hierarquia por 6-4 e 6-2, num jogo disputado em piso duro e que teve a duração de uma hora e nove minutos.



Único tenista português a vencer torneios ATP em singulares, João Sousa, de 34 anos, vai agora defrontar o austríaco Neil Oberleitner, 518.º do ranking, no encontro decisivo para conseguir um lugar no quadro principal do torneio.



João Sousa, antigo número um português, ostenta vários recordes nacionais no currículo, entre os quais a melhor classificação de sempre de um luso no ranking ATP (28.º), além de ter sido o único português a ter disputado os quadros de singulares de duas edições de Jogos Olímpicos (Rio2016 e Tóquio2020).