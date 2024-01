Tenista luso João Domingues eliminado na segunda ronda do Oeiras Indoor Open I

O tenista português João Domingues foi hoje eliminado pelo polaco Maks Kasnikowski na segunda ronda do Oeiras Indoor Open I, torneio de categoria 50 do ATP Challenger Tour, que decorre até domingo no Complexo de Ténis do Jamor.

O jogador de Oliveira de Azeméis, que figura atualmente no 803.º lugar no 'ranking' ATP, mas já foi 150.º classificado, cedeu diante do jovem adversário (324.º ATP), de 20 anos, em apenas dois sets, pelos parciais de 7-5 e 6-4.



Depois de superar a ronda inaugural em três partidas, Domingues foi afastado da prova ao fim de duas horas, deixando Kasnikowski a aguardar pelo desfecho do embate entre o britânico Paul Jubb e o compatriota João Sousa para conhecer o próximo adversário.



Consumada a derrota do oliveirense, restam apenas no quadro de singulares os portugueses Gastão Elias, Jaime Faria e João Sousa, que voltam ao 'court' na quinta-feira para discutir o acesso aos quartos de final do Oeiras Indoor Open I.



Já na prova de pares, Henrique Rocha e Jaime Faria, segundos cabeças de série, confirmaram o teórico favoritismo, ao superarem os italianos Samuel Vincent Ruggeri e Augusto Virgili, por 3-6, 6-3 e 10-7.



Enquanto os dois finalistas de dois torneios challenger em 2023 (Oeiras e CIF) marcaram duelo com o búlgaro Adrian Andreev e o checo Michael Vrbensky na fase seguinte da prova, o também português Gonçalo Falcão e o italiano Lorenzo Giustino ficaram hoje pelo caminho, assim como Pedro Araújo e Frederico Gil, de regresso à competição.