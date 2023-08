O tenista português Nuno Borges foi hoje eliminado no torneio de Winston-Salem, nos Estados Unidos, ao perder na primeira ronda frente ao britânico Jack Draper, em dois parciais.

No torneio de piso rápido norte-americano, o jogador maiato, 79.º colocado da hierarquia ATP, não conseguiu imperar diante do opoente (118.º), que venceu por 6-3 e 6-1, ao fim de 55 minutos.



Esta foi a sexta derrota consecutiva de Borges, sendo que, o último triunfo, aconteceu em 16 de junho, no challenger de Nottingham, Inglaterra.