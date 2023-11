O tenista português Nuno Borges foi hoje eliminado na segunda ronda do 'challenger' de Helsínquia, ao perder diante do romeno Radu Albot, em três sets.

Terceiro cabeça de série do torneio finlandês, o número um nacional e 78.º do ranking ATP perdeu frente ao atual 130.º da hierarquia por 4-6, 6-1 e 4-6, em uma hora e 46 minutos de jogo.



Este foi o terceiro torneio seguido em que Borges caiu logo na segunda ronda, depois de Antuérpia, na Bélgica, e do 'challenger' de Brest, em França.