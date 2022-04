Tenista Nuno Borges na segunda ronda do `challenger` de Barletta

Diante do atual 451.º colocado da hierarquia ATP, o jogador luso (149.º) não deu hipóteses ao gaulês, que foi quebrado por duas vezes no 'set' inicial (6-1) e uma outra no derradeiro parcial (6-4), num encontro que durou uma hora e seis minutos.



Na próxima ronda, Nuno Borges vai defrontar o vencedor do encontro entre o checo Lukas Rosol (263.º) e o ucraniano Oleksandr Ovcharenko (522.º).