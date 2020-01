Tenista Pedro Sousa nos `oitavos` do `challenger` de Punta Del Este

Pedro Sousa, sétimo pré-designado da prova uruguaia e número 141 do 'ranking' ATP, entrou mal no encontro ao fracassar logo no seu primeiro jogo de serviço, porém conseguiu dar uma boa resposta e impôs dois 'breaks' ao adversário, 389.º tenista da hierarquia.



No segundo parcial, Sousa fez um jogo mais consistente e voltou, novamente, a quebrar o serviço de Cerundolo por duas vezes para conquistar a primeira vitória da temporada.



Nos 'oitavos', o tenista português vai medir forças com o vencedor do encontro entre o italiano Alessandro Giannessi e o argentino Tomas Martin Etcheverry.