Tenista Pedro Sousa vai estrear-se em Jogos Olímpicos

O lisboeta, de 33 anos, que atualmente ocupa o 121.º lugar do `ranking` mundial, sucede a João Sousa e Gastão Elias, que representaram Portugal no Rio2016.



Com a estreia de Pedro Sousa, a representação portuguesa em Tóquio2020 aumenta para 83 atletas, em 17 modalidades.



Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 vão ser disputados entre 23 de julho e 08 de agosto, estando a competição do ténis programada para o período entre 24 de julho e 01 de agosto.