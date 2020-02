Tenista português João Domingues segue em frente na qualificação em Buenos Aires

João Domingues, 177.º do ‘ranking’ mundial, superou o argentino, 116.º da hierarquia, em dois ‘sets’, pelos parciais de 6-2 e 6-3, num embate que durou uma hora e nove minutos.



Face a este triunfo, o tenista luso vai disputar um lugar no quadro principal face ao vencedor do embate entre o italiano Federico Gaio, 124.º ATP, e o eslovaco Filip Horansky, 173.º.



Na primeira ronda de qualificação, também está Pedro Sousa, 143.º jogador mundial, que defronta ainda hoje o italiano Salvatore Caruso, 98.º.