Tenista Rafael Nadal pela 11.ª vez na final de Barcelona, ao bater Goffin

Lusa Comentários 28 Abr, 2018, 16:50 | Outras Modalidades

Nadal, que vai encontrar na final o jovem grego Stefano Tsitsipas, perdeu os dois primeiros jogos, mas, depois, não deu hipóteses ao 10.º jogador da hierarquia, que bateu por 6-4 e 6-0, em uma hora e 21 minutos.



Com o quarto 2-0 seguido em Barcelona, o espanhol ampliou para 44 o número de ‘sets’ consecutivos conquistadas em terra batida, recorde do circuito, sendo que já vai em 18 triunfos seguidos na superfície e soma 57 vitórias e três derrotas no Conde Godó.



O líder do ‘ranking’ ATP venceu 10 vezes em Barcelona, de 2005 a 2009, de 2011 a 2013 e nos últimos dois anos, com o compatriota David Ferrer a ser a sua principal vítima, em quatro finais.



Na primeira meia-final, o promissor grego Stefano Tsitsipas, 63.º jogador mundial, venceu o espanhol Pablo Carreño Busta, 11.º da tabela e que na próxima semana defende o título no Estoril Open.



O primeiro jogador helénico a conseguir um lugar no ‘top 100’ mundial venceu em dois ‘sets’, pelos parciais de 7-5 e 6-3, num embate que durou uma hora e 37 minutos.



Com o triunfo de hoje, e independentemente do resultado que conseguir na final de domingo, Tsitsipas vai entrar pela primeira vez nos 50 melhores do Mundo.