Tenista Roberta Vinci vai retirar-se em maio

Numa entrevista ao diário desportivo italiano Gazzetta dello Sport, a jogadora de 34 anos explicou que decidiu retirar-se a meio desta época, depois de debater-se com lesões que a levaram a cair para a 117.ª posição do 'ranking' de singulares.



Vinci indicou que vai entrar na fase de qualificação do Open da Austrália, em janeiro, com o objetivo de chegar ao torneio de Roma, onde se vai retirar, em forma.



"Quero despedir-me em alta", assegurou a antiga número um mundial de pares, que completou o 'Grand Slam' de carreira ao lado da compatriota Sara Errani.



Em 2015, no Open dos Estados Unidos, Vinci surpreendeu a norte-americana Serena Williams nas meias-finais, impedindo-a de completar o 'Grand Slam' de calendário. Na final, no entanto, foi derrotada pela também italiana Flavia Pennetta.