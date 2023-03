Tenista russo Daniil Medvedev conquista torneio do Dubai

Depois de eliminar o número um mundial, o sérvio Novak Djokovic, nas meias-finais, Medvedev, sétimo colocado no ranking ATP, impôs-se ao número seis do mundo com os parciais de 6-2 e 6-2, num encontro que durou uma hora e nove minutos.



“É fantástico, porque o início da temporada não foi perfeito. No ténis, quando não consegues vencer jogos, começas a duvidar de ti. Agora, tudo parece melhor. Estou muito feliz por estas últimas três semanas e mal posso esperar pelas próximas”, disse o antigo líder da hierarquia, após o triunfo no Dubai.



Este foi o terceiro troféu arrecadado pelo russo nas últimas três semanas, após as conquistas em Roterdão e Doha.