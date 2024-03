Tenista Sabalenka avança em Indian Wells após salvar quatro `match points`

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka qualificou-se no sábado para a terceira ronda do torneio Masters 1.000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, depois de salvar quatro ‘match points’ face à anfitriã Peyton Stearns.

Num duelo de quase três horas, Sabalenka, segunda jogadora mundial, acabou por bater a 64.ª da hierarquia em três ‘sets’, pelos parciais de 6-7 (2-7), 6-2 e 7-6 (8-6).



No terceiro ‘set’, Stearns esteve a vencer por 5-4 e 40-0, no seu serviço, mas Sabalenka salvou três ‘match points’ consecutivos, com a norte-americana ainda a adiantar-se nas vantagens e a bielorrussa a anular um quarto.



A vencedora do Open da Austrália de 2024 ainda permitiu, depois, o ‘break’ no 11.º jogo, mas quebrou também ela o serviço à adversária no 12.º, forçando um segundo ‘tie break’, em que chegou a liderar por 6-3 e selou o triunfo ao quarto ‘match point’.



Na terceira ronda, Sabalenka, de 25 anos, vai defrontar a britânica Emma Raducanu, 250.º da tabela WTA, num embate marcado para segunda-feira.